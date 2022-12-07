المدية: كشك للترويج للمهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل، بحر هذا الأسبوع، من الاطاحة بشبكة إجرامية تروج للمهلوسات.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات وصلت الى عناصر الفرقة، مفادها تواجد أشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بنقل، تخزين و ترويج المؤثرات العقلية بأحد الاحياء الشعبية وسط مدينة المدية مستغلين أحد الاكشاك المتواجد بذات الحي لترويج السموم، وبعد تكثيف عمليات الترصد ومراقبة الأشخاص المترددين على المحل المشبوه من طرف عناصر الفرقة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيهم، حيث تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية والتي قدرت بـ883 قرص مهلوس، كانت داخل حقيبة ظهرية لأحد المشتبه فيهم، كما تم حجز صفيحة من المخدرات كانت مخبأة بحقيبة داخل المحل التجاري من طرف صاحب المحل الذي تم توقيفه في حالة تلبس، و بعد مواصلة التحقيق مع المتورطين تم الكشف عن شريك ثالث في القضية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة لغرض الاستهلاك والبيع والتخزين وشراء قصد البيع ونقل المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير شرعية في اطار جماعة اجرامية منظمة.