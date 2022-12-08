ارتفاع طفيف في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد موجة من الانخفاض، ساعة تقييم الأسواق إجراءات الصين لتخفيف قيود انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على السوق.

وحسب بيانات موقع " بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 72.59 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.81 بالمائة عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.

وأنهت عقود الذهب الأسود الآجلة التعاملات أمس على تراجع حاد، إذ سجل مزيج "برنت" انخفاضا بنسبة 4 بالمائة والخام الأمريكي بنسبة 3.5 بالمائة.