أمطار غزيرة على ست ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس إلى تساقط أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 20 و30 ملم على ست ولايات بالجنوب الغربي للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة ستتهاطل بداية من الساعة الحادية عشرة من ليلة اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة على ولايات النعامة، البيض، بني عباس، بشار، الأغواط والجلفة.

كما حذرت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن رياحا قوية مثيرة لزوابع وتطاير الرمال، تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة ستهب بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات النعامة، البيض، بني عباس وبشار.