بيان تذكيري من السجل التجاري

حدد المركز الوطني للسجل التجاري يوم السبت 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل للتجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يعدلوا بعد مستخرجات سجلاتهم التجارية قصد إدراج الرمز الإلكتروني.

وجاء في بيان تذكيري للمركز إن هذا الأخير يذكر كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتسن لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قصد إدراج الرمز الإلكتروني "س. ت. أ" إن آخر أجل لتسوية وضعيتهم هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وأكد نفس المصدر إنه بعد انقضاء هذا الأجل ستصبح السجلات التجارية التي لم يتم تعديلها عديمة الأثر وغير صالحة للممارسة التجارية طبق للتنظيم الساري المفعول.

وشدد البيان على أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تبقى تحت تصرف كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين، من أجل توفير كل التسهيلات لهم للقيام بعملية تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية التي تتم على مستوى فروعه المحلية المتواجدة على مستوى الـ 58 ولاية.