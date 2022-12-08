مدرب "اليونايتد" يتحدث لأول مرة عن أزمة كريستيانو

قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تان هاغ في مقابلة مع قناة النادي الرسمية، إنه وضع أزمة رونالدو وراء ظهره، حيث لم يعد يفكر بها.

وتحدث المدير الفني لـ " الشياطين الحمر"، لأول مرة، عن رحيل المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الإنجليزي.

وفسخ النادي عقده مع رونالدو بالتراضي قبل يومين من انطلاق كأس العالم، في أعقاب مقابلة مثيرة وجه فيها النجم البرتغالي انتقادات لاذعة للإدارة، وقال إنه "لا يحترم تن هاغ.

وأوضح المدير الفني للفريق الذي يخوض معسكرا إعداديا في إسبانيا يضم اللاعبين غير المشاركين في المونديال: "لقد ذهب، هذا هو الماضي".

وأضاف تن هاغ: "ننظر الآن إلى الأمام ونتطلع إلى المستقبل".