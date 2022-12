Les services de protection civile ont signalé deux secousses telluriques de 2,4 et 2,5 degrés sur l’échelle de Richter hier soir dans les wilayas de Blida et Médéa.

Ils ont indiqué dans un post sur leur page Facebook que la première secousse a été enregistré à 19h25 et a été située à 5 km au sud-est de la commune de Hammam Melouane dans la wilaya de Blida.

La seconde a été enregistrée vers 19h46 à 3 km au nord-ouest de la commune d'Ammaria dans la wilaya de Médéa.