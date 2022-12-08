إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا

أصدرت اليوم الخميس إدارة شباب بلوزداد، بيانا عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت عقب نهاية اللقاء أمام اتحاد الجزائر، بملعب" عمر بن رابح" بالدار البيضاء.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " السياربي" على الفايسبوك:" عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد نهاية لقاء فريقنا الغالي بملعب الدار البيضاء "عمر بن رابح " وبالضبط في طريق عودة أنصارنا الأوفياء على متن قطار"الثنية-الجزائر"، تتأسف إدارة الفريق على الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الأنصار وحتى المسافرين العزل، ومن تخريب للأملاك العمومية ".

وأضاف نص البيان: "وعليه تستنكر إدارة الشباب جملةً وتفصيلاً هذه الأعمال الهمجية التي أدت إلى تعرض مشجعينا لإصابات متفاوتة من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية بمحطة وادي السمار".

ووفق المصدر ذاته قررت الإدارة أن تخصص نهار اليوم مداومة طبية بملعب 20 أوت 1955 لمعالجة ومتابعة كل الحالات التي تعرضت للاعتداءات وتؤكد أنها ستتكفل بكل المناصرين الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة وعليه تطلب من كل الأنصار الذين يحتاجون للرعاية الطبية التقرب من مقر المداومة أو الاتصال بالرقم 213554062898".

كما أكدت إدارة الشباب دعمها المطلق لمشجعيها، وتطالب بمتابعة مرتكبي هذا الفعل الشنيع قضائيًا، وتطبيق القانون بما يتلاءم مع خطورة أفعالهم، وإنصافهم باعتبارهم ضحايا أعمال عنف وشغب".

وفي الأخير وجهت إدارة الفريق شكرها للسلطات العمومية وقوات الأمن التي اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة للإطاحة بالأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء السافر.