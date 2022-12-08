مسابقة لتوظيف أستاذ للتعليم القرآني بولايتين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس الأربعاء، عن تنظيم مسابقة لتوظيف 100 أستاذ للتعليم القرآني، على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، لفائدة مديريتي بجاية وتيزي وزو.

وحسب بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، فإن الوزارة حددت عدد مناصب التوظيف3 بـ 100 منصب مقسمة بالتساوي بين معهدي التكوين في البويرة وتيزي وزو، وللمشاركة في المسابقة تشترط حيازة المترشحين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا لا تتجاوز مدتها سنتين ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني، أو الحائزين على مستوى السنة الثانية ثانوي وشهادة حفظ القرآن الكريم كاملا لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين.

وأضاف ذات البيان، أن ملف الترشح يجب أن يحتوي على الوثائق الآتية:

- طلب خطي للمشاركة- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة (الشهادة أو المستوى الدراسي)- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح- شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا صالحة لمدة سنتين، مسلمة من طرف أحد المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف - شهادة الإقامة بولايتي بجاية أو تيزي وزو.

وحسب المصدر ذاته، فإنه بعد القبول النهائي للمترشح في المسابقة على أساس الاختبارات يجب عليه إتمام ملفه بالوثائق الآتية: نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية-مستخرج من شهادة الميلاد-شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلمتان من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب

- صورتان شمسيتان- شهادة تثبت صفة إبن(ة) أو أرملة شهيد عند الاقتضاء.

وقد حددت الوزارة، آجال قبول ملفات التسجيل بـ 15 يوما بعد نشر الإعلان، فيما تودع الملفات على مستوى المعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بولايتي البويرة وتيزي وزو.