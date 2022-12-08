عشرة قتلى في حوادث مرور خلال أسبوع

توفي عشرة أشخاص وأصيب 363 آخرون بجروح في 324 حادث مرور سجل بالمناطق الحضرية في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس، المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة لها.

وأوضح نفس المصدر أنه، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور "انخفاضا قدر بـ (-13) حادث وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-31) جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+02) حالة".

وأضاف البيان أن المعطيات ذات الصلة، تشير إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى "احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة".