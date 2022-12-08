الحماية المدنية تصدر بيانا

تحسبا لتوافد السياح على المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الشريعة وتيكجدة، وفي ظل الثلوج المتساقطة، قدمت المديرية العامة للحماية المدنية نصائح للراغبين بزيارة هذه المناطق.

وجاء في منشور للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الخميس، أن ذات المصالح تنصح كافة المواطنين بتفادي الصعود إلى المناطق الجبلية بمركبات غير مزودة بالسلاسل الخاصة بالإطارات، وعدم استعمال الطرقات والمسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجة الثلوج والجليد المتراكم على الطرقات.

كما تنصح بتفادي التجول بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة