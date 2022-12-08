"سيال" تلتحق بمنصة أخرى لتوسيع طرق دفع فواتيرها

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، في بيان لها، عن توسيع طرق دفع فواتيرها من خلال الالتحاق بمنصة "بريد موب" التي تسمح لزبائنها الذين لديهم البطاقة الذهبية بدفع فواتيرهم عن بعد دون التنقل.

وتم إطلاق هذه الخدمة في إطار إبرام عقد التحاق بمنصة "بريدي موب" بين شركة سيال ومؤسسة بريد الجزائر أمس الأربعاء على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، يضيف نفس المصدر.

وأوضحت سيال أن الهدف من التحاقها بخدمة بريدي موب، "باعتبارها أول شركة مفوترة في قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية"، هو "تسهيل الحياة اليومية للزبائن، والمشاركة في الشمول المالي للبلاد وكذا التكيف مع التغيرات التكنولوجية الجديدة".

وسيسمح "بريدي موب" لزبائن سيال الذين لديهم البطاقة الذهبية، بدفع فواتيرهم عن بعد، عبر خصم مباشر آمن للغاية، يتم إجراؤه مباشرة من حساب العميل، دون المرور عبر وسطاء، حسب البيان.

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام لشركة سيال، إلياس ميهوبي "نحن فخورون بهذه الشراكة مع بريد الجزائر والتي بفضلها سنوفر قيمة إضافية لزبائننا، سواء من حيث التنقل أو سهولة الدفع. وهو ما يوضح كذلك رغبتنا في أن نكون دائما إلى جنب زبائننا وأقرب ما يمكن من تطلعات المستهلكين".

كما أكد ميهوبي أن شركة سيال "تعمل باستمرار على إثراء وتعزيز وسائل الدفع وتطوير سبل التقارب وسعيها لتطوير خدماتها الرقمية المتنامية ليمنح زبائنها خيارا واسعا فيما يتعلق بالأمر بالدفع".

واعتبر ميهوبي أن هذه الشراكة ستفتح مع بريد الجزائر "الباب أمام فرص كبيرة للتعاون مع المتعاملين الآخرين للخدمة العمومية للمياه والتطهير"، مما سيضيف حسبه "قيمة مضافة للمنظومة الاقتصادية للدولة ويوفر خدمات جديدة للمواطنين".