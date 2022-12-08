التماسات النيابة في حق ملزي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين غرامة مالية في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من إبرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.

يذكر أن ملزي متابع بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسيير الفندقي حول إبرام عقد مع شركة صينية لأشغال البناء لاستيراد عتاد لأشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر بالشيراطون في 2017.