Accord de partenariat pour le développement de produits pharmaceutiques

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Beddari et le ministre de l’Industrie pharmaceutique Ali Aoun ont signé un accord de partenariat, au centre national de recherche en biotechnologie de l’Université Abdelhamid Mehri de Constantine 2, pour des travaux de recherche et de développement de certains produits pharmaceutiques afin de réduire la facture d’importation et d’encourager la production nationale.

Le lancement de production conjointe de certains produits pharmaceutiques soient lancée dans les prochains jours, avec la participation d'entreprises affiliées au ministère de l’industrie pharmaceutique telles que "Saidal".