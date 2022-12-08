آخر تطورات مشروع ملعب الدويرة

قام، اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة ميدانية إلى مشروع ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة فإن أشغال وضع المادة العازلة بمدرجات الملعب الرئيسي انتهت، أين أسدى الوزير تعليمات بالبدء الفوري في تركيب الشاشتين العملاقتين وتثبيت الكراسي المقدر عددها بـ40 ألف مقعد مع الانتهاء من تركيب السياج الجانبي للأرضية.

فيما يخص أرضية الملعب، أمر الوزير بالبدء الفوري في التحضير لمرحلة زراعة العشب الطبيعي.

كما تفقد الوزير بعد ذلك أشغال التهيئة الخارجية المحيطة بالملعب أين بلغت نسبة أشغال الهندسة المدنية 100% والمتمثلة في المدرجات، جدران الإسناد، الأنفاق الثلاث والنفق التقني –وفق البيان-.

في نفس السياق، انتهت الأشغال بالساحة الخارجية المقابلة للملعب والمقدرة مساحتها بـ 33 ألف م2 والتي زيّنت ببساط أحمر ورمادي، أنجز بالخرسانة المطبوعة مع شعار خاص بنادي مولودية الجزائر وكرتين إحداهما على يمين الشعار وأخرى على يساره.

أما فيما يتعلق بنسبة إنجاز الملاعب التحضيرية، فقد بلغت 25% فيما يخص العشب الاصطناعي، بينما انطلقت الأشغال بالملعب الثاني على أن تنتهي في ظرف 45 يوما، حسب بيان الوزارة.

وعبر الوزير بلعريبي عن رضاه على نسبة الإنجاز الإجمالية وشجع القائمين على المشروع وحثهم على تكثيف الجهود والبدء في عملية تزفيت مداخل الملعب قبل نهاية الشهر.