روسيا: إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها تبادلت مع واشنطن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب الماريغوانا، مقابل تاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر تلغرام "في 8 ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".

وأفاد بيان إماراتي سعودي مشترك عن وصول غرينر إلى أبوظبي، فيما شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه دولة الإمارات بعد إتمام عملية التبادل.