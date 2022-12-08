"الجزائر تختار توجهها دون إملاءات خارجية"

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس بأن الجزائر اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، تجاوزت المرحلة الصعبة وهي في الطريق الصحيح إذ نجحت في الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على قانون المالية لسنة 2023، قال قوجيل أنه "يجب الافتخار اليوم لأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن في الطريق الصحيح. ويجب أن نواجه السنوات القادمة بالتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة".

وقال قوجيل: "بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، يجب أن نتذكر ما كانت عليه الجزائر قبل 2019 والوضعية التي كانت عليها ذلك الوقت ويجب القيام بمقارنة لنعرف الحقيقة"، مؤكدا أن الخطوات المتخذة طيلة الثلاث سنوات الماضية "لها مرجعية مرتبطة بتاريخنا".

وفي المرحلة الحالية، فان استقلالية القرار السياسي تدعمت باستقلالية القرار الاقتصادي من خلال البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية.

وأكد بهذا الشأن أن الجزائر وصلت لمرحلة "تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية ودون إملاءات خارجية"، بفضل حفاظها على استقلالية كلمتها واقتصادها لاسيما من خلال رفضها للمديونية رغم الصعوبات التي كانت فيها، وهو "قرار صائب باعتبار أن الاستدانة الخارجية تفتح الطريق لإملاءات في الميدان السياسي ومن ثم الاقتصادي".

ولاحظ قوجيل أن العالم يتغير بسرعة و سيعرف تغيرات أكثر في المستقبل و"الجزائر من البداية اختارت عدم الانحياز، و حتى في السنوات الأخيرة لم تتخل عنه".

وتابع بأن "عدم الانحياز (كمجوعة) يحتاج لمراجعة ليكون له دور في التغيرات التي يشهدها العالم سواء في جمعية الأمم المتحدة والميدان الاقتصادي والعلاقات مع الدول".