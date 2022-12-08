مدير عام جديد على رأس مجمع كوسيدار

أشرف وزير الأشغال العمومية والري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب حميد خمليش رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع كوسيدار.

وجرى حفل التنصيب على هامش انعقاد الجمعية العامة وكذا اجتماع مجلس إدارة المجمع العمومي. وبالمناسبة عبر رخروخ عن يقينه لقدرة المسؤول الجديد على "إكمال المسار وقيادة المجمع للمزيد من التطور والازدهار".

كما أكد رخروخ أن "الجزائر بحاجة كبيرة لشركة انجاز بهذا النوع والحجم، والتي هي قادرة على أن تقوم بدور القاطرة للاقتصاد الوطني. ويخلف خمليش الرئيس المدير العام بالنيابة، مصطفى سعيداني، الذي تولى المنصب منذ سبتمبر الفارط.