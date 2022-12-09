تفاصل جديدة حول حادثة القطار بوادي السمار

أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية اتجاه الأشخاص المعتدين على قطار نقل المسافرين مساء أمس الأربعاء على مستوى منطقة وادي السمّار بالعاصمة، وذلك حتى يتم معاقبتهم طبقا لقوانين الجمهورية.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أنها سجّلت بكل أسف، تعرّض قطار لنقل المسافرين في ضاحية الجزائر العاصمة إلى اعتداء همجي بالرشق بالحجارة من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص، وذلك مساء أمس الأربعاء 7 ديسمبر 2022، على مستوى منطقة واد السمّار.

"وكان القطار ينقل مناصرين قادمين إلى وسط العاصمة بعد انتهاء مباراة في كرة القدم جمعت شباب بلوزداد مع اتحاد العاصمة بملعب الدار البيضاء، حيث أدى هذا الاعتداء إلى إصابة عوني أمن تابعين للشركة بجروح، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالقطار الكهربائي ذاتي الدفع من الجيل الجديد"، يضيف ذات البيان.

واستنكرت الشكرة هذه "الاعتداءات الهمجية" التي تطال عمال الشركة أثناء أداء عملهم وكذا التجهيزات والعتاد وتتسبب في خسائر مادية ومالية كبيرة، إضافة إلى تأثيرها المباشر على انتظام حركة سير القطارات ونوعية الخدمات التي تقدمها للمسافرين.