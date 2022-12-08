هذه أسعار سكنات الترقوي الحر بهذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية وهران وذلك عبر التسجيل بالموقع الالكتروني للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن اقتناء السكنات سيكون على مستوى حي 671 مسكن ترقوي حر بفلاوسن وهران، كما سيكون التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، وذلك ابتداء هذا الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا، ويتم غلق الموقع بعد تسجيل أزيد من 2000 مكتتب.

وتتراوح مساحة الشقة ذات غرفتين من 56.23 متر مربع إلى 81.15 متر مربع، ويبدأ سعرها من 458.54 190 6 دج إلى 944.70 933 8 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 94.75 متر مربع إلى 119.77 متر مربع، ويبدأ سعرها من 192.37 431 10 دج إلى 687.70 185 13 دج.ذ

وتتراوح مساحة الشقة ذات أربعة غرف من 120.6 متر مربع إلى 141.02 متر مربع، يبدأ سعر الشقة ذات أربعة غرف 063.84 277 13 دج إلى 137.17 525 15 دج وتتراوح مساحة الشقة ذات خمسة غرف 157.67 متر مربع إلى 182.37 متر مربع، يبدأ سعرها من 164.65 358 17 دج إلى 430.62 077 20 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات ستة غرف 176.34 متر مربع إلى 184.63 متر مربع، يبدأ سعرها من 577.43 413 19 دج إلى 237.96 326 20 دج. وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ثلاثة غرف من 120.46 متر مربع إلى 141.3 متر مربع، يبدأ سعرها من 651.00 261 13 دج إلى 962.86 555 15 دج.

وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات أربعة غرف من 138.31 متر مربع إلى 139 متر مربع، يبدأ سعرها من 788.56 226 15 دج إلى 751.86 302 15 دج. وتتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات خمسة غرف من 179.24 متر مربع إلى 179.6 متر مربع، يبدأ سعرها من 843.48 732 19 دج إلى 476.50 772 19 دج