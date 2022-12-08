الرئيس تبون يترأس اجتماعا بمقر وزارة الدفاع

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماع عمل دوري بوزارة الدفاع الوطني، حضره الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والأمين العام لوزارة الدفاع وضباط وألوية وعمداء.

كما حضر الاجتماع عبر تقنية التخاطب عن بعد، قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي. حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

واستمع الرئيس إلى عرض شامل عن الوضع الأمني السائد في البلاد، قدمه الفريق أول السعيد شنقريحة، فضلا عن تنفيذ برامج تحضير قوام المعركة وتطويره ونجاعة آليات الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات القتالية.

وبهذه المناسبة أسدى التوجيهات والتعليمات التي تصب في إطار حث مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار التطوير والعصرنة، يضيف البيان.