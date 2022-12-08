حجز أكثر من 2 كلغ كوكايين ببسكرة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأورلال، ولاية بسكرة، من حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين بوزن اثنين كيلو وثلاثمائة غرام (2.3 كلغ) وحجز 250 علبة سجائر أجنبية الصنع نوع HP مع توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 50 سنة.

وحسب ما أوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأورلال في ولاية بسكرة، الرائد بن تخسيسي مصطفي، فإن "العملية تمت بناءً على معلومات مؤكدة متحصل عليها تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من هذه السموم من الولايات الجنوبية نحو الولايات الشمالية للوطن باستعمال وسائل النقل العمومي للمسافرين، على إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، وذلك بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير، وبعد توقيف حافلة نوع هيقر وتفتيش أجهزتها ووثائقها الإدارية وكذا الركاب القادمين على متنها، تم العثور تحت مقاعد الركاب على كمية معتبرة من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى حجز سجائر أجنبية الصنع نوع HP وهاتف نقال خاص بالمشتبه فيه".

وأضاف ذات المتحدث أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق، سوف يتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختصص بورقلة.