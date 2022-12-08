سرقة حقائب مسافر جزائري: المدير العام يوضح

أوضح الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش، في تصريح لـ" الخبر" بأنه "تم فتح تحقيق حول تعرض مسافر جزائري لسرقة حقائبه أثناء سفره من مطار الجزائر نحو مطار ليون الفرنسي، والذي أثار بها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكشف كواش أنه و"بعد العودة إلى كاميرات المراقبة تبين أن حقيبتي المسافر، الأولى سوداء اللون والثانية حمراء، لم تتعرضا للسرقة طيلة المسار حتى وصلت إلى الطائرة، كما أن العاملان اللذان أشرفا على العملية خضعا للتفتيش بعد نزولهما من الطائرة وفق ما بينته كاميرات المراقبة، وبالتالي قد يكون المسافر قد تعرض للسرقة لدى نزوله في مطار ليون الفرنسي وليس في الجزائر".