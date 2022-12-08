محطات إذاعية في 3 ولايات جنوبية قريبا

أعلن وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الخميس بتمنراست أنه سيتم استحداث "قريبا" محطات إذاعية محلية في الولايات الجديدة لإن صالح وإن قزام وجانت.

وأوضح الوزير لدى إشرافه بجامعة حاج موسى أخموخ على افتتاح دورة تكوينية ثانية حول الاتصال المؤسساتي في إطار زيارة عمل شرع فيها إلى الولاية وتدوم يومين، أنه "تقرر استحداث في القريب محطات إذاعية محلية جديدة في كل من الولايات الجديدة إن صالح وإن قزام وجانت.

وأبرز بوسليماني بأن هذا المشروع الإعلامي المرتقب "له انعكاسات جد إيجابية سيما على صعيد العلاقة بين المواطن والإدارة التي تحتاج إلى نمط للتواصل سلس ومنظم".