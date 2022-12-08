انفجار مصنع الاسمنت بسكيكدة: وفاة عامل متأثرا بجراحه

توفي، اليوم الخميس، رئيس دائرة الأمن لمصنع الاسمنت حجر السود، متأثرا بالحروق التي أصيب بها في الانفجار الأخير الذي وقع على مستوى فرن المصنع أثناء عملية إتلاف بعض المحجوزات.

الفقيد "ر.ج" في عقده الخامس وأب لأربعة أطفال يقطن بمدينة عزابة، وحسب مصادر طبية فإن الفقيد أصيب بحروق من الدرجة الثالثة نقل على إثرها رفقة المصابين الآخرين إلى مستشفى قسنطينة أين فارق الحياة، ونزل الخبر كالصاعقة على العمال الذين تأثروا كثيرا بوفاة زميلهم.

تجدر الإشارة أن المصابين العشرة تعرضوا إلى حروق على مستوى الوجه واليدين.