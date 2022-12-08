وفد من سونلغاز في كوبا قريبا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ،اليوم الخميس، بمقر دارته الوزارية، سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان وزارة الطاقة فإن المناقشات ركزت على حالة التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

كما تبادل الجانبان على وجه الخصوص طُرُق تنفيذ إجراءات التعاون المتفق عليها بمناسبة زيارة رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز-كانيل بيرموديز، إلى الجزائر، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات النفطية، فضلا عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في كوبا.

وفي هذا السياق، سيقيم قريبا وفد من مجمع سونلغاز في كوبا لبدء هذا المشروع. كما أشار الجانبان إلى الفرص والإمكانيات الهامة للاستثمار والشراكة في المجال المنجمي في الجزائر.