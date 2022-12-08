المدية: مشاركة 10 دول في مهرجان الخط العربي

كشف عبد الرزاق قارة برنو محافظ المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي الذي ستحتضنه دار الثقافة حسن الحسني بعاصمة التيطري المدية على مدار خمسة أيام بداية من 11 من الشهر الجاري عن مشاركة 10 دول.

ويتعلق الأمر بكل من سوريا، مصر، العراق، الأردن، السعودية، ليبيا، الكويت، تركيا، إيران، والبلد المستضيف الجزائر، وترفع طبعة هذا العام تخليدا لأعمال الخطاط العالمي الطيب العيدي، فيما يصل عدد الخطاطين في هذه التظاهرة الدولية الى 49 خطاطا منهم؛ 14 من خارج الوطن لعرض 96 لوحة في فن الخط .

أما عن المشاركة الوطنية فقال محافظ المهرجان أن هناك 15 ولاية جزائرية حاضرة في هذا المحفل الخطي هي، المدية، البليدة جيجل، باتنة، تيارت، غرداية، الجلفة، الأغواط، وهران، ورڨلة، ڨالمة، برج بوعريريج، خنشلة، الجزائر، الوادي.

وقد خصصت محافظة المهرجان جوائز مالية للثلاثة الاوائل تتراوح قيمتها بين 60 و45 مليون سنتيم للمتنافسين في مجالات الخط الحروفية والكلاسيكي.

وخصصت لجنة تحكيم 3 جوائز تشجيعية في الخط العربي الكلاسيكي، والشيء نفسه مع الخطوط الحروفية (المعاصرة)، تقدر قيمة كل جائزة 6 ملايين سنتيم.

ويتضمن المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي برنامجا ثريا، على غرار ندوات، ومداخلات علمية عن القيمة الجمالية والحضارية للخط العربي، وورشات تطبيقية مفتوحة لمختلف أنواع الخطوط، وينضاف إلى هذا تنظيم زيارة إلى المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية (دار الأمير عبد القادر ) مع جولة لمعالم مدينة المدية العتيقة.