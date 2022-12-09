كمال خطيب يدعو الفلسطينيين لشد الرحال للأقصى

دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، وأهالي الضفة والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.



وقال الخطيب في تصريح صحفي، أول أمس، إن المؤامرات الخطيرة التي تحاك حول المسجد الأقصى، ومشاريع التطبيع، تستدعي من الفلسطينيين في كل مكان أن يوصلوا رسالة للاحتلال بأن الأقصى وحائطه الغربي لن يكون إلا للمسلمين.



وأكد الخطيب أن أوهام الاحتلال ومستوطنيه ستتحطم على جدران المسجد الأقصى، وعلى صلابة صخرته، ستبدد كل مشاريعهم.



وأوضح أن المسجد لم ولن يكون إلا خالصًا للمسلمين، قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم الذي تشد إليه الرحال مع المسجد النبوي والحرام. وأشار إلى أن الأمة تمر بظرف صعب، يريد أعداؤها أن يضعفوا فيه، معبرًا عن ثقته بأن الفجر والفرج قريب.



