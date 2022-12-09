الوادي: وفاة شخصين في حادث مرور

خلف حادث مرور وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بولابة الوادي وفاة شخصين في عين المكان.

وأوضحت صفحة "طريقي" التابعة لمركز الإعلام وتنسيق المرور لمصالح الدرك الوطني أن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 410 الرابط بين بلديتي الرابط بين بلديتي الطالب العربي ودوار الماء، حيث أسفر عن وفاة شخصين تم نقل جثثهما من قبل إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بأقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتهم فتح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالطالب العربي تحقيقا في موقع الحادث من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوعه.