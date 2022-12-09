أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من نقص الإمدادات. وتسبب إغلاق خط أنابيب خام رئيس من كندا إلى الولايات المتحدة في تعطيل الإمدادات، لكن الخامين القياسيين (برنت وغرب تكساس الوسيط) يتجهان إلى خسارة أسبوعية بسبب مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير المقبل بنحو 0.68 بالمائة، إلى 76.67 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي الداخل بنسبة 0.73 بالمائة، إلى 71.98 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس على تراجع بنحو 1 بالمائة بعد جلسة متقلبة.