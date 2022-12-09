جديد اتصالات الأنترنت

نجحت شركة "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وضع 40 قمرا صناعيا لمنافستها في مجال اتصالات الأنترنت الفضائية شركة "وان ويب" في المدار.

وقالت شركة "وان ويب" عبر تويتر: "تمت المهمة بنجاح". وأضافت: "يسعدنا إبلاغكم بأننا أجرينا اتصالات مع جميع الأقمار الصناعية الأربعين التي تم إطلاقها".

وأوضحت أن مع هذا الإطلاق الأخير، تم نشر ما يقرب من 80 بالمائة من كوكبة مدار الأرض المنخفض المخطط لها.

يذكر أنه في مارس الماضي، علقت "وان ويب" جميع عمليات الإطلاق المستقبلية من محطة الفضاء الروسية في كازاخستان بعد أن طالبت موسكو الشركة بتقديم ضمانات للاستخدام غير العسكري للأقمار الصناعية وطلبت من البريطانية بيع حصتها في المشروع.

يشار إلى أن الأقمار الصناعية لشركة "وان ويب" تم تصميمها من أجل بناء نظام اتصالات قائم على الفضاء يوفر الوصول إلى الأنترنت واسع النطاق إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم.