رفع حصة الجزائر من صيد التونة

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء سترتفع إلى 2023 طن خلال حملة السنة المقبلة مقابل 1650 تم صيدها في حملة هذه السنة.

وأوضح صلواتشي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا القرار اتخذ خلال آخر اجتماع للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة الأطلسية "إيكات"، المنظم بالبرتغال شهر نوفمبر الفارط.

واعتبر الوزير أن القرار يمثل "نجاحا" للجزائر بفضل المشاورات التي قام بها الوفد الجزائري خلال هذا الاجتماع.

كما ذكر أن الأسطول الجزائري الذي شارك في حملة الصيد لهذه السنة (2022) قدر بـ 29 سفينة منها سفينتين مصنعتين محليا بقدرات وطنية، مؤكدا أنه مع نهاية 2023 سيتم استلام ثلاثة سفن جديدة من الحجم الكبير، يتم حاليا بناؤها بورشات جزائرية.

وفيما يتعلق بغلاء أسعار السمك، أكد الوزير أن قطاعه يعمل على وضع آلية لضبط السوق ورفع الاحتكار على بعض المنتجات الصيدية وهذا من خلال إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتعزيز دور غرف الصيد البحري.