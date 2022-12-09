الوزير الأول يجتمع مع نجيب ميقاتي

عقد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم، في الرياض قبيل مشاركته في القمة العربية- الصينية التي تستضيفها السعودية، اجتماعا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

ووفق بيان لمصالح الوزير الأول: فإنه "على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجارية أشغالها بالرياض، أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي".

وأضاف: "وبداية، هنأ رئيس الحكومة اللبناني الجزائر لنجاحها في استضافة القمة العربية معربا عن شكره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل التوصل إلى النتائج الهامة التي تمخضت عنها والتي تخدم حقيقة العمل العربي المشترك والقضايا الهامة للأمة العربية".

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتعبير عن اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، والتطرق إلى واقع وآفاق تطوير التعاون في شتى المجالات، لاسيما من خلال تنشيط الآليات الثنائية وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، يضيف البيان.

وقد جرى اللقاء بحضور وزيري الصناعة، أحمد زغدار، والتجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.