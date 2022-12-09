أعطى وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، تعليمات لمسؤولي صيدال في قسنطينة، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإطلاق صناعة الأنسولين بالبلاد، مردفا أنه ''لا توجد حجة للتأخر في إطلاق إنتاج الأنسولين''.

وأمر عون خلال زيارته لولاية قسنطينة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مسؤولي مؤسسة صيدال للإسراع في إطلاق صناعة الأنسولين على مستوى وحدة إنتاج قسنطينة مؤكدا أن ''تقييم مؤسسة صيدال مستقبلا سيكون مرتبطا بإنتاج الأنسولين''.

وجدد الوزير التزام الجزائر بتغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية فيما يتعلق بالأنسولين خلال السداسي الأول لسنة 2023 من خلال إنتاجها محليا، مذكرا بأن الدولة مصممة على وضع حد للاحتكار الممارس بخصوص التموين بهذا الدواء.

وأوضح عون أن إنتاج 50 بالمائة من الأنسولين محليا سيسمح للدولة بتوفير 200 مليون أورو سنويا (قيمة فاتورة استيراد الأنسولين تتراوح بين 400 و 420 مليون أورو)، وأن المادة الأولية على شكل بلورات متوفر على المستوى الدولي، مضيفا أن أجهزة ملء الأنسولين أصبحت جاهزة.

وأكد عون أن الجزائر لا تعاني من أي نقص في الأدوية وإنما من "ضغط على فئات معينة من الأدوية".