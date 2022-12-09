"مرحلة حاسمة في تاريخ الأفافاس"

افتتحت، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أشغال المؤتمر الوطني السادس لجبهة القوى الاشتراكية.

وشهدت الجلسة الاففتاحية حضور، يوغرطة آيت أحمد، نجل الراحل حسين آيت أحمد، ممثلا لعائلته ولمؤسسة حسين آيت أحمد.

وفي كلمة افتتاحية للأشغال، أكد الأمين الوطني للحزب، يوسف أوشيش، أن الوصول إلى عقد المؤتمر الوطني السادس، رغم كل الصعوبات ورغم اشتداد الأزمات، جاء بالنظر إلى الإيمان بالقضية، وبمشروع الحزب وقيمه التاريخية ومبادئه التأسيسية ما جعل الجميع يرفع كل التحديات.

واضاف ذات المتحدث "طبعا لم يكن الطريق مبسوطا، ولم تكن المهمة سهلة على الإطلاق لكن يقظة وتضامن مناضلينا وخاصة صبرهم في ظل مناخ معاد للعمل السياسي وأجواء من التشكيك والترهيب جعلنا نوفي بوعدنا ونصل إلى مشارف هذا الموعد التنظيمي والسياسي في ظل الانضباط والالتزام، الاحترام والمسؤولية والانفتاح".

واعتبر أوشيش أن المؤتمر سيشكل أيضا نقطة البداية لترجمة الإرث التاريخي للحزب ورصيده السياسي كـ"مشروع وطني جامع ومنصة لاستكمال بناءه وجعله مؤسسة سياسية فعالة وفاعلة في الساحة الوطنية تحت شعار: عقد تاريخي من أجل استكمال المشروع الوطني".

وبعدما أن أشار إلى أن أشغال المؤتمر تشكل "مرحلة حاسمة ومحطة مفصلية في تاريخ الحزب"، أكد أوشيش أن "مهمتنا اليوم تتمثل، في أكثر من أي وقت مضى، في الإبقاء على شعلة أمل الجزائر حرة، سيدة ومزدهرة ومتقدمة على الدوام".

من جهة أخرى، اعتبر الأمين الوطني الاول للأفافاس أن "استمرار الأزمة المتعددة الأبعاد قد أنهك قوى مواطنينا واستنزف طاقاتهم ونفرهم الحياة السياسية التي تشغل حيزا كبيرا منها طبقة سياسية مفصولة عن الواقع وغير قادرة إلى الارتقاء إلى مستوى تطلعات الجزائريات والجزائريين".

وختم أوشيش "رصيدنا السياسي يجب أن يوضع في خدمة وطننا وفي سبيل إعادة الاعتبار للسياسة والعمل السياسي وكذلك في إعادة هيكلة أخلاقية للمجتمع و أطره ولا بد من توظيف نضالنا تجاه إبراز وفتح المجال لأدوات نضالية جديدة تستهدف تعبئة المواطنات و المواطنين لتجسيد المشروع الوطني الديمقراطي".