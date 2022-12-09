وزير الخارجية التركي يزور الجزائر غدا

يجري وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية للجزائر غدا السبت، وتستمر يومين.

وبحسب بيان الخارجية التركية، الجمعة، يعقد تشاووش أوغلو خلال زيارته الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين من أجل متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ، في تركيا خلال ماي الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو، رئيس الجمهورية ، ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وخلال الزيارة سيبحث الوزير التركي مع المسؤولين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.