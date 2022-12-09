لعمامرة يستقبل مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، السيد بانكولي اديوي، ي ختام أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا المنعقدة بمدينة وهران.

و تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية لهذه الندوة.

كما تناول الطرفان بهذه المناسبة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما التصاعد الخطير للتهديد الارهابي في منطقة الساحل والصحراء، وآفاق تعزيز أداء آليات العمل الافريقي المشترك لتكريس المقاربة التي سعت الجزائر لتجسيدها بصفتها منسق الجهود القارية في مجال الوقاية من ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف.