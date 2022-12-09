جديد قضية خليدة تومي

نقضت المحكمة العليا قرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة القاضي بإدانة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بأربع سنوات بمبرر أنه جاء منعدما من الأساس القانوني الذي يسند الادانة والعقاب، وفق ما ذكره ل "الخبر" عضو من هيئة دفاع المعنية.

وافاد المصدر نفسه، ان إلغاء وابطال قرار المجلس الذي ادان تومي من قبل المحكمة العليا، يعني اعادة القضية للمحاكمة امام المجلس من جديد مع تشكيلة قضاة مختلفة، مشيرا الى انه تم جدولة وبرمجة القضية يوم 11 ديسمبر الجاري.

وعن تسبيب المحكمة العليا لقرار الالغاء، قال المصدر إنه بالرجوع للحكم الابتدائي والقرار الذي أيده وعدله، يتضح وأن "قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع المنسوبة لها بما فيه الكفاية ولم يبرزوا عناصر وأركان الجرائم التي أدينت بها واكتفوا بسرد الوقائع والقول بثبوتها، دون تعليل، بينما قام قضاةالمجلس بتأييده دون مناقشة. م.ف.عثماني