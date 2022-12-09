أين سيلعب أشبال بوقرة؟

يتواجد منتخب موريتانيا للاعبين المحليين، منذ أمس الخميس، في الجزائر من أجل الدخول من تربص تحضيرا لمواجهة نظيره الجزائري وديا.

وأجرى "المرابطون" حصتين تدريبيتين أمس الخمس وصبيحة اليوم الجمعة بالملعب الملحق لملعب 5 جويلية الأولمبي، وفق صور نشرتها الصفحة الرسمية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

وأضاف ذات المصدر أن منتخب موريتانيا سيواجه المنتخب الوطني المحلي في مباراة ودية في الرابع عشر من الشهر الجاري، في إطار التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر مطلع السنة المقبلة.

وقبل خمسة أيام عن المواجهة، لم تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن برنامج المواجهات الودية ولا مكان إجراءها، علما أن "الكاف" أمرت "الفاف" بإجراء مقابلات تجريبية على الملاعب التي ستحتضن "الشان" قبل المنافسة الرسمية.

للتذكير كان الناخب الوطني مجيد بوقرة قد أعلن الشهر الماضي أنه سيخوض مقابلة ودية على ملعب براقي الجديد خلال تربص شهر ديسمبر ليتعود اللاعبين عليه، غير أن ذلك لم يتأكد إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وإضافة إلى مواجهة موريتانيا، من المنتظر أن يواجه "الخضر" المنتخب السنغالي المحلي خلال هذا التربص.