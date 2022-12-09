نحو استحداث آلية إفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة

توج اجتماع رؤساء الاتحاد الإفريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث، الذي احتضنته الجزائر العاصمة على مدار يومين، بالموافقة بالإجماع على ورقة طريق تمكن من إنشاء آلية إفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها قبل نهاية 2024.

و أوضح رئيس الاجتماع، السفير المستشار، الحمدي صالح، في تصريح للصحافة، أن ورقة الطريق التي اعتمدها بالإجماع ممثلي الدول الإفريقية ال 36 المشاركين في الاشغال هي بمثابة "شهادة ميلاد" لآلية إفريقية تتكفل بمجابهة مختلف المخاطر والكوارث التي تواجهها المنطقة على أن تكون عملية "قبل نهاية 2024".

و ذكر بالمناسبة أن إنشاء هذه الآلية كان بمبادرة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في فبراير 2022، مشيرا إلى أنه "سيتم خلال الاجتماع المقبل لذات المجلس عرض خطة العمل التي صادق عليها المشاركون في هذا الاجتماع".