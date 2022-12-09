الوداع يا حسان

عاشت أسرة "الخبر"، اليوم، يوما حزينا بعد أن بلغها خبر وفاة الزميل والمخرج الصحفي حسان شعشوع، عن عمر ناهز الـ 66، بعد أن تقاعد سنة 2016.. كان حسان أحد أبرز مخرجي الجريدة من الذين ينتمون إلى الرعيل الأول من الموظفين الذين تفتخر بهم "الخبر".. وقد عمل بالجريدة لمدة تفوق ربع القرن.

خبر رحيل حسان شعشوع سقط كالفاجعة على مسامع زملائه القدامى بالجريدة. فالمرحوم كان بمثابة "ملح الطعام"، والرجل الذي يبحث عنه الجميع، ليس بالقسم التقني فقط، بل بالجريدة برمتها.

عرف حسان بتفانيه في العمل. يصل المقر بحيدرة باكرا، قادمًا من حي "الرايس حميدو" الذي ترعرع فيه، ثم من زرالدة التي انتقل للسكن فيها. لقد عرف بقدرته على نسج علاقات وتواصل فريد من نوعه مع زملائه. كان صديق جميع من يعمل معه في الجريدة التي التحق بها خلال منتصف التسعينات، قادمًا من جريدة "الشعب" التي توظف بها مع نهاية السبعينات. كان يفتخر بكونه عمل مع رواد التركيب والإخراج الصحفي، وتعرف على كبار الصحفيين. ويروي لمن يستمع إليه، أنه كان يُركّب صفحات أقدم جريدة بتقنية الرصاص. فيتوقف عند الدقة والمهارة اللتين يجب أن يتحلى بهما المركب حتى لا يخطئ في عمله.

قصص حسان كانت كثيرة، ورواياته عديدة لا تنتهي، ولا يمل من يستمع إليها، حتى ولو رددها عشرات المرات. كانت له عدة هوايات، منها كرة القدم، ومتابعة أخبار البطولة الوطنية والفريق الوطني. كان يشجع فريق "شباب بلوزداد"، ويفرح كثيرا لانتصاراته. وكان يهوى التعليق الرياضي، ويقوم ذلك باقتدار كبير، بالنظر إلى تحكمه في اللغة العربية. كان حسان إنسانا سعيدا ببساطته، ومثالا يقتدى به في كيفية إعداد وتركيب الصفحات، خاصة بالنسبة للزملاء الذين التحقوا به فيما بعد، فرحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، وألهم ذويه الصبر والسلوان.