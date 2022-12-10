أمطار غزيرة على 29 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا غزيرة مصحوبة برياح ستستمر في التساقط بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء، تتجاوز كميتها 20 ملم محليا، على ولايات الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، الوادي، برج بوعريريج، تيسمسيلت، غليزان، بجاية، تڤرت، تيارت، ميلة، ڤالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، المغير، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.