الجلفة: وفاة شاب تسمما بالغاز في دار الشيوخ

توفي فجر اليوم السبت شاب يبلغ من العمر 24 سنة بمنزله المتواجد بحي 104 مسكن بمدينة دار الشيوخ بولاية الجلفة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن مصالحها بدار الشيوخ تدخلت فجر هذا السبت في حدود الساعة السادسة(06:00) من أجل حادث اختناق شخص بمسكنه الواقع بحي 104 مسكن بمدينة دار الشيوخ.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شاب وجد متوفيا إثر استنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية بدار الشيوخ.

وجددت الحماية المدنية إثر هذا الحادث المؤسف نداءها للمواطنين لأخذ الحيط والحذر ومراقبة وسائل التدفئة والتسخين وصيانتها وضمان التهوية المناسبة دائما في المنزل.