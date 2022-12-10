قراصنة القنوات الرياضية في قبضة الأمن

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في فك تشفير القنوات الرياضية الأجنبية بطريقة غير شرعية وحجز 171 بطاقة إلكترونية و 14 جهاز إستقبال رقمي نوع بي أن سبورت و4 أجهزة تشفير مجهولة المصدر وعتاد حساس يستعمل في البث الأرضي .

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، مفادها محاولة أشخاص استغلال هوائي خاص بشركة موبيليس بمنطقة جبل الزرقة ببلدية جبل امساعد بغرض قرصنة بث إشارة قنوات تلفزيونية رياضية أجنبية وتوجيهها نحو أجهزة استقبال رقمية لبيع تلك البطاقات بمبالغ مالية معتبرة.

حيث تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجبل امساعد من توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بتشفير قنوات رياضية أجنبية بطريقة غير شرعية وحجز 171 بطاقة إلكترونية و41 جهاز استقبال رقمي نوع بي أن سبور و4 أجهزة تشفير مجهولة المصدر وعتاد حساس يستعمل في البث الأرضي.

ووجهت للمعنيين جنح ممارسة نشاط بث تلفزي دون رخصة، حيازة أجهزة حساسة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، سيتم تقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق في القضية.