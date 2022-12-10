ملعب آخر خارج الخدمة في المونديال

ودع إستاد "المدينة التعليمية"، الذي يقع في مدينة الريان القطرية، مباريات كأس العالم 2022 عقب نهاية مواجهة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر.

وبعد هذه المباراة، انتهى مشوار إستاد المدينة التعليمية في بطولة كأس العالم بعدما استضاف 8 مباريات مختلفة، أولها مباراة الدنمارك وتونس في دور المجموعات.

وعقب انتهاء مشواره في المونديال، فإن إستاد المدينة التعليمية سيتم تخفيض سعته إلى 25 ألف متفرج، حيث يتسع إلى ما يقرب من 45 ألف متفرج حاليا، وسيتم التبرع بباقي المقاعد في الأيام المقبلة.

ويعد إستاد المدينة التعليمية ثالث ملعب ينتهي من خدمة منافسات كأس العالم 2022، بعد ملعبي أحمد بن علي و"974".

يذكر أن ملعب أحمد بن علي ودع البطولة بعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي البطولة، فيما ودع ملعب 974 البطولة عقب لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16.