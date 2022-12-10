محادثات روسية صحراوية في موسكو

التقى نائب وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وفدا صحراويا بموسكو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

وتم اللقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، يأتي في إطار التواصل المستمر بين الطرف الروسي والصحراوي، وقد سمح للطرفين بالتباحث حول عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها وضعية عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وآفاقها والقضايا الأخرى ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أبلغ الوفد الصحراوي بالتطورات المرتبطة بالقضية الصحراوية وبعملية السلام وما تواجهه من تحديات جدية بسبب خرق ونسف دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 الذي فرض على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه المسلح المشروع، كما أكد الوفد عزم الشعب الصحراوي القوي على مواصلة الدفاع وبكل الوسائل المشروعة عن حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي ثبات موقف بلاده الداعم لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة. كما شدد على أن السبيل إلى الحل السلمي يمر عبر المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المعترف بهما وهما المغرب وجبهة البوليساريو.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الروسي قد امتنع عن التصويت على قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة المتعلقة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تعبيراً عن احتجاجه على الطريقة غير التشاورية وغير المتوازنة التي تتم بها صياغة القرارات والتفاوض عليها، وكذلك عدم قبوله للتعديلات التي أدخلت في السنوات القليلة الماضية على القرارات والتي تضر -حسب الجانب الروسي-بالنهج غير المتحيز والحياد اللازم لحل قضية الصحراء الغربية.