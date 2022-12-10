تان هاغ يعود للحديث عن خلافه مع كريستيانو

قال المدير الفني لمانشستر يونايتد إيريك تن هاغ إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "طعنه في الظهر"، بعد إعلان رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر".

وخلال مقابلة صحفية استمرت ساعة، قال تن هاغ: "في الصيف تحدثنا مرة واحدة، وقال لي حينها، سأخبرك بعد 7 أيام إذا كنت أريد البقاء.. ثم عاد فعلا وقال: أريد أن أبقى".

وأضاف: "حتى تلك اللحظة (المقابلة النارية التي أجراها رونالدو) لم أسمع شيئا، لم يخبرني قط أنه يرغب في المغادرة".

واعتبر مدرب مان يونايتد أن "الدون" طعنه في ظهره بسبب ما قام به، مبرزا "تلك المقابلة، لا يمكن قبولها.. وحين قام بها، فقد كان يعرف العواقب".

وتابع: "شاهد معظم المقابلة، لكن ليس كلها.. أعتقد أنه كان من البديهي أنه سيغادر بعدها.. لم يكن علينا مناقشة ذلك.

كان الأمر واضحا تماما".

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه مسامحة النجم البرتغالي بعد فعلته، قال تن هاغ: "لا أريد الرد على هذا الأمر، أنا منفتح للتحدث معه فلماذا لا؟" وأردف قائلا: "كنت أريده أن يبقى من اللحظة الأولى حتى الآن.. لكنه أراد الرحيل".