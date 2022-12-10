مسيرة للمعارضة ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم مسيرة شعبية حاشدة وسط العاصمة تونس، مناهضة لسياسات الرئيس قيس سعيد، والمطالبة بتنحيه عن السلطة، فيما أجلت خمسة أحزاب تقدمية مسيرة معارضة أيضا كان مقرر أن تنظم اليوم.

وتوجهت المسيرة التي انطلقت من ساحة في وسط العاصمة التونسية، إلى شارع الحبيب بورقيبة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة للرئيس قيس سعيد، ومطالبته بوقف ما تعتبره "انقلابا على دستور الثورة"، وإسقاط قرارات 25 جويلية 2021، ورفض الانتخابات التشريعية المرتقبة المقررة في 17 ديسمبر الجاري، ولافتات تدعو إلى مقاطعة شعبية للانتخابات.

وسمحت السلطات التونسية للمسيرة التي تمت وسط تعزيزات أمنية واغلاق شارع بورقيبة في وجه حركة المرور، وقاد المسيرة رئيس جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب سياسية، أحمد نجيب الشابي وائتلافات مدنية أبرزها "مواطنون ضد الانقلاب"، وقيادات في حركة النهضة وشخصيات سياسية من توجهات مختلفة.

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال المسيرة، إن الوضع السياسي مقلق وأن سياسات الرئيس قيد سعيد تقود البلاد إلى مزيد من الأزمة، كون أن الانتخابات المقبلة، ستضيف أزمة جديدة إلى لائحة أزمات البلاد، وقال "الأزمة السياسية في البلاد تزداد حدة، ويتعين الاتفاق على حل جذري يتمثل بتشكيل حكومة إنقاذ مقتدرة تحظى بتأييد أوسع من كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدن، تتولى القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية ودستورية وتمضي بتونس إلى تجديد الشرعية عبر الانتخابات". مجددا الدعوة إلى تكتل كل القوى المعارضة للرئيس قيس سعيد، لوضع حد للمسار الحالي، موضحا" لا حل اليوم أمام المعارضة لتحقيق التغيير إلا العمل الشعبي السلمي عبر الشارع والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأعلنت خمسة أحزاب سياسية أبرزها التيار الديمقراطي والتكتل من أجل الجمهورية على الغاء مظاهرة كانت مقرر أن تنظمها اليوم السبت في شارع بورقيبة، بسبب رفضها التقارب مع كتلة جبهة الخلاص الوطني التي تضم النهضة، على الرغم من كونهما يتوافقان في الموقف، إذ تعتبر كتلة الأحزاب الديمقراطية أنه لا يمكنها التحالف مع النهضة لمسؤوليتها السياسية في مآلات العشرية السابقة.

وتأتي هذه التحركات المعارضة في الشارع قبل أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم الأحد المقبل، وسط غياب لافت للحماس الانتخابي والتعبئة الشعبية للانتخابات، مقارنة مع الاستحقاقات التي شهدتها تونس قبل عام 2019.