نهاية الموسم للحارس نوير

أعلن اليوم السبت، الألماني مانويل نوير قائد وحارس مرمى نادي بايرن ميونيخ، نهاية موسمه الكروي، بسبب كسر تعرض له في الساق وفق ما جاء عبر صفحته الرسمية على إنستغرام. وقال نوير في رسالة على انستغرام "مرحباً أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك.

خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق".

وأضاف الحارس الألماني المخضرم "العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة.

شكراً جزيلاً للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

ويعد نوير أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي في أربع بطولات لكأس العالم، وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.