"الجزائر تشهد تحولا كبيرا وتطورا لافتا"

أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن الجزائر تشهد منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا، تحولا كبيرا وتطورا لافتا على مستويات وأصعدة عدّة، في مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون بهدف إرساء أسس جزائر جديدة.

وأضافت افتتاحية مجلة الجيش أن كل الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم وبما لا يدع أي مجال للشك أن الجزائر تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائر الجديدة على أرض الواقع، مُشيرة إلى أن هذه الإصلاحات العميقة والتوجه الجديد للدولة في كل الميادين منحت الشعب الجزائري أملا كبيرا في غد أفضل.

وجاء في الافتتاحية " بعد أن مكّن بلادنا من استعادة مكانتها التي تليق بها على الصعيد الخارجي. فضلا عن المكاسب التي حقّقت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يبقى رئيس الجمهورية ملتزما ببناء اقتصاد قوي ومتنوّع، يخلق الثروة ويوفّر فرص العمل، قصد تعزيز أمننا الغذائي، وتأمينه من التبعية للمحروقات".

من جهة أخرى أكدت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي يواص في تنفيذ المهام الكبرى والنبيلة المنوطة به باحترافية واقتدار من خلال الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية والوحدة الشعبية، كما يُساهم في مسيرة التنمية الوطنية من خلال الصناعة العسكرية بهدف ترقية القطاع وجعله في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين.