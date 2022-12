Algérie : Dernier bilan de la Covid-19

L’Algérie a recensé six nouveaux cas de contamination au Coronavirus, recensés au cours des dernières 24 heures. a fait savoir ce samedi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucune victime suite aux complications liées à la pandémie n’a été déplorée durant la même période, précise la même source.

Par ailleurs, deux nouveaux cas de guérisons ont été recensés alors qu’un seul patient se trouve actuellement en soins intensifs.

De ce fait, le total des cas recensés depuis l’apparition du virus sur le territoire national en mars 2020, s’élève à 271.146 contaminations, 182.596 guérisons et 6.881 décès,